ОБСЕ зафиксировала тяжелое оружие боевиков возле жилых массивов Донецка

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое оружие с нарушением линий отвода рядом с жилыми массивами подконтрольного боевикам ОРДО Донецка.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в четверг вечером.

"На основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения по состоянию на 26 июля выявлено 1 единицу буксирующей артиллерии (неустановленного типа), размещенную с нарушением линий отвода, непосредственно рядом с жилыми массивами в северной части микрорайона Трудивские, что в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете.

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Также Миссия зафиксировала неподалеку 8 грузовиков военного типа.

Как известно, согласно с Минскими соглашениями и дополнительными соглашениями, подписанными в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.