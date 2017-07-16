Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружия

Боевики российско-оккупационных войск в ночь на 16 июля обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое вблизи города Попасная Луганской области.

Об этом информирует Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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В Центре отметили, что во время интенсивного обстрела террористы применили запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

«В результате обстрела осколками посекло стены и выбито стекла в жилых домах на улицах Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме на улице Островского повреждены крыша и окна. В доме на улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а в огороде разорвалась 82-мм мина», - сообщили в СЦКК и добавили, что жертв среди местных жителей нет.

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«Это преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРЛО по дальнейшему обострению конфликта, откровенном пренебрежении Минскими договоренностями и нежелании соблюдать перемирие, объявленное в период сбора урожая», - отметили в Центре.

Как сообщал УНИАН, 21 июня на заседании Трехсторонней контактной группы участники переговоров поддержали обращение местных советов Донецкой и Луганской областей о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа. Украинская сторона неоднократно заявляла, что боевики на Донбассе ежедневно нарушают "хлебное перемирие".