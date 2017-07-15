Сотрудники СБУ задержали психолога артиллерийского подразделения террористов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины в зоне проведения антитеррористической операции при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию задержали психолога артиллерийского подразделения террористов «ДНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, 28-летняя уроженка Донецкой области - дипломированный психолог - добровольно вошла в ряды «ДНР» в середине 2014 года.

По поручению одного из главарей террористов злоумышленница внедряла и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки.

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«Занималась психологическим воодушевлением боевиков на убийства украинских военных, пренебрегая собственной жизнью ради навязанных пророссийской пропагандой идей псевдогосударственного образования «ДНР», - отмечается в сообщении.

Следователями СБУ документально подтверждены ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Задержана уведомлена о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.