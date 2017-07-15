Боевики на Донбассе избили и разоружили российского офицера – разведка

Командование оккупационных войск рекомендовало ограничить пребывание кадровых российских военных в десятикилометровой зоне от линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Российское командование продолжает мероприятия, направленные на сокрытие пребывания военнослужащих ВС РФ на временно оккупированных территориях востока Украины и недопущение потерь кадровых российских военных. Командованием 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отдельным распоряжением рекомендовано максимально ограничить пребывание кадровых военнослужащих ВС РФ в десятикилометровой зоне от линии соприкосновения», - сказано в сообщении.

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Также, по данным управления разведки, в соединениях и частях российских оккупационных войск растет недоверие личного состава к офицерам вооруженных сил РФ и распространяются случаи открытых проявлений неповиновения и невыполнения приказов.

«В частности, военнослужащие одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК разоружили и избили своего командира - офицера ВС РФ, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу применить оружие в связи с отказом выполнять его приказы», - сообщает ГУР Минобороны.

При этом, по его данным, в соответствии с результатами служебного расследования инцидента российский офицер был оправдан, а трое военнослужащих, активно участвовавших в его избиении, арестованы.