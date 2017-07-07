РФ поставляет на оккупированный Донбасс 500 тысяч боеприпасов ежемесячно – Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что РФ поставляет на оккупированный Донбасс 500 тысяч боеприпасов и 5 тысяч тонн топлива ежемесячно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киеве.

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«Продолжается поставки с территории РФ вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов», - заявил он.

«Объем поставок составляет около 5 тысяч тонн топлива и 500 тысяч боеприпасов ежемесячно», - добавил Муженко.