Российские снайперы на Донбассе устраивают засады и открывают прицельный огонь днем. При этом почти каждую ночь в сектор Луганск боевики лупят из минометов крупного калибра. Об этом рассказывают украинские бойцы, пишет ТСН.

Больше всего достается окрестностям поселка Крымское. Украинские военные также рассказывают, что несмотря на затишье, расслабляться и ходить в полный рост, на здешних позиция невозможно.

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На стороне противника активизировали снайперы. От позиций боевиков их отделяют 700 метров поля. От обстрелов украинских бойцов здесь спасают надежные подвалы.

Как сообщал УНИАН ранее, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в районах к востоку от Мариуполя общее количество случаев нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе выросла на 55%, в частности зафиксировано 82 взрыва от артиллерийского огня и 19 - от минометного.

В целом, по его словам, количество случаев нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе уменьшилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей, но в районах к востоку от Мариуполя - увеличилась на 55%.