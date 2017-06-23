Минобороны планирует увеличить группировку войск на юге Одесской области

Министерство обороны изучает возможности увеличения численности группировки войск на юге Одесской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом министр обороны Степан Полторак заявил сегодня, 23 июня, во время рабочей поездки в Одесский гарнизон.

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«Мы изучаем возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области», - заявил Полторак.

По его словам, предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых военных частей в этом регионе практически не осталось.

«В наших планах - увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть воинская часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе», - сказал министр.

Он отметил, что развитие региона происходит там, где есть армия. Но, прежде всего, армия - залог безопасности и территориальной целостности страны.

В рамках рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны побывал на военном аэродроме в Болграде, где заслушал доклад командующего вдв Михаила Забродского о состоянии объекта и обсудил возможности его восстановления.

Глава оборонного ведомства осмотрел земельный участок, территорию аэродрома, техническое состояние взлетно-посадочной полосы, здания и помещения, обеспечение функционирования аэродрома, а также расположение 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв.

Полторак принял решение отправить экспертную группу для изучения потребностей и определения первоочередных задач, которые необходимо выполнить.

«После завершения рабочего визита будет принято соответствующие решение и обеспечено их выполнение. Это подразделение расширяется, а потому, прежде всего, мы должны работать над обеспечением условий для его функционирования. Речь идет о восстановлении инфраструктуры и решения жилищного вопроса военнослужащих. Принял решение о поэтапном выделении необходимых средств», - сказал Полторак.