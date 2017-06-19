Вероломное убийство украинских военных под Иловайском: ГПУ сообщила о подозрении российскому генералу

ГПУ сообщила о подозрении первому заместителю главы Генерального штаба РФ Николаю Богдановському. Такой ответ получило агентство «РБК - Украина» на свой запрос.

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"По факту вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения в районе г. Иловайск Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Богдановському М.В., который объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание", - отмечается в ответе.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ задержала на Донетчине военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, который ранее воевал на стороне террористов. Задержанный имел боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане. В июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды он присоединился к террористической организации «ДНР». «Как артиллерист принимал участие в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 года был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся к своей группировки. Прошел обучение под руководством российских военных представителей на прозвища «Терек» и «Урал». Воевал под Дебальцево», - говорится в сообщении.