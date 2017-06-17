Количество российских военных на Донбассе составляет около 5-6 тысяч человек - эксперт

Количество военнослужащих России в ОРДЛО составляет 5-6 тысяч человек. Об этом в статье для ZN.UA пишет журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Сюда на ротационной основе перебрасываются ее подразделения. Вся система управления, разведки, артиллерия, РЭБ, логистика — всем этим занимаются российские военные. 1-й и 2-й армейские корпуса оккупационных войск на уровне от штаба батальона до командования корпусами укомплектовано российскими офицерами в статусе "советников", имеющих на самом деле полномочия реальных командиров", – отметил Бутусов.

По его словам, на Донбасс регулярно направляются мотострелковые и танковые подразделения для выполнения учебно-боевых задач, включая прямое участие в боевых действиях.

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"Номинально назначенные на командные посты местные сепары выполняют, в лучшем случае, функции учеников у "советников", либо являются просто "говорящими головами" для пропаганды. Во всех боевых подразделениях стержнем боевых групп являются российские наемники. Общая численность российских военнослужащих на Донбассе постоянно составляет примерно 5-6 тысяч человек", – подытожил эксперт.