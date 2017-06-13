На Донбассе один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения - пресс-центр АТО

В зоне проведения АТО пророссийские боевики продолжают применять оружие против украинских воинов и обстреливать жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще пятеро наших воинов получили ранения и боевые травмы.

В частности, в минувшие сутки боевики 57 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям ВСУ вдоль всей линии разграничения.

«Кроме того, зафиксировано 5 фактов, когда наемники били непосредственно по жилому сектору. Большинство обстрелов оккупанты осуществили уже в темную пору суток», - говорится в сообщении.

Приморское направление. На этом участке фронта, обстреляв в начале прошлых суток со 152-мм артиллерии участки территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка, оккупанты около 22.00 часов открыли огонь из вооружения БМП и гранатометов по Марьинке. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. К счастью, и на этот раз никто из местных не пострадал.

«Боевики вчера из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалика. Там же, а также в районе Широкиного, Водяного, Талаковки, Гнутового и Березового, бандиты неоднократно обстреливали наших воинов из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Всего здесь начислено 27 эпизодов нарушения противником условий прекращения огня», - говорится в сообщении пресс-центра.

Читайте такжеВ Киеве активисты и ветераны АТО поддержали российскую оппозицию митингом (фото)

Донецкое направление. По состоянию на 18.00 час на этой части линии соприкосновения отмечалось установления относительного затишья и лишь один обстрел - в районе Луганского. Впрочем, российско-террористические бандформирования значительно активизировались с сумерками. Самые мощные вражеские обстрелы выпали на долю наших опорных пунктов, которые расположены в южном пригороде Авдеевки и восточнее - возле поселка Каменка. Там бандиты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок и образцов имеющегося у них пехотного вооружения.

Несколько выстрелов из 125-мм танковых пушек кремлевские наемники уже традиционно совершили по жилому кварталу Авдеевки. Снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина. Лишь чудом опять удалось избежать жертв среди мирных жителей города. Обстоятельства и последствия этого обстрела сейчас выясняются. К слову, обстрел домов местных жителей вчера также был зафиксирован в районе Зайцевого. Там боевики били из крупнокалиберного пулемета.

«До полуночи оккупанты, применяя гранатометы и стрелковое оружие различного калибра, также успели обстрелять наши позиции вблизи Опытного и Невельского. В районе Зайцевого они снова били в сторону наших опорных пунктов из вооружения БМП. Таким образом, количество вражеских вооруженных провокаций на этом направлении до конца суток достигла 12», - отметили в пресс-центре АТО.

Читайте такжеНа Донетчине из-за обстрелов снова проблемы с водой - почти 400 тысяч жителей получают ее почасово

На Луганском направлении вражеские обстрелы вчера не утихали ни днем, ни ночью. Бандформирования 18 раз били по позициям подразделений сил АТО. В частности, а в районе Троицкого и Кряковки противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, возле Новоалександровки бандиты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского оккупанты били в сторону наших позиций из вооружения БМП. По оборонительным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачеве, Новтошковское, Станица Луганская и Малиновое захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, НЗФ ОРДО обстреляли жилые сектора в населенном пункте Жованка. В поселке Жованка (часть Зайцево) в результате обстрела загорелся жилой дом в переулке Арсеньева. Там посекло фасад и выбиты стекла.