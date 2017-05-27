На Донбассе российские офицеры заставляют боевиков круглосуточно укреплять окопы - разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса российские офицеры заставляют подчиненных им боевиков круглосуточно укреплять окопы, чтобы избежать наказаний при проверке спецкомиссией состояния готовности фортификационных сооружений. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

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"Командиры передовых подразделений в авральном порядке заставляют подчиненных круглосуточно оборудовать окопы для техники", - говорится в сообщении.

При этом в управлении разведки отмечают, что в результате увеличилось количество травм и случаев дезертирства с передовых позиций боевиков из состава 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк), 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка).

В ГУР объяснили, что такая "эксплуатация" подчиненных командирами обусловлена ​​тем, что представителями Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ осуществляется проверка состояния фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

По результатам проверки большинства объектов составляются доклады с предложениями о привлечении к ответственности российских офицеров, которые не справились с поставленными задачами. Несогласным предлагают обращаться с жалобами к высшему командованию лично, выехав за собственные средства в Новочеркасск (РФ).