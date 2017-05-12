Военный ВСУ, видео допроса которого распространили в Интернете, самовольно покинул место службы – штаб

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, видео допроса которого оглашен в Интернете, в марте самовольно оставил место службы. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«11 мая в сети Интернет был размещен видеоматериал допроса неопределенными лицами военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я.», - говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что, «по предварительной информации, было установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта этого года».

По данному факту было проведено служебное расследование и проинформировали военную прокуратуру, военную службу правопорядка.

«После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания «сержант» в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК – «Добровольная сдача в плен», - проинформировали в штабе.