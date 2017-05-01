Сутки в зоне АТО: 54 вражеских обстрела, один украинский боец погиб, семеро ранены
Боевики продолжают применять тяжелое вооружение вдоль всей линии разграничения.
Боевики не прекращают обстреливать силы АТО, за минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, с начала суток боевики 54 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ.
На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово и Широкино.
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Вблизи Марьинки противник открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополь и Красногоровки боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Также пулеметы больших калибров обстреливали позиции ВСУ во Новогригорьевка. Стрелкового оружия противник применил под Лебединским и Чермалык. У Мар`инкы, Богдановка и Водяного действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции ВСУ у Авдеевки, Верхнеторецком и опытно.
У шахты "Бутовка" и зайцев зафиксировано обстрелы из гранатометов, а у Троицкого еще и из пулеметов крупных калибров.
Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил вблизи Каменки и Песков.
На Луганском направлении с 120-миллиметровых минометов боевики били по опорным пунктам у Катериновки и Троицкого.
Вблизи Новозвановка стреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров.
Также гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитниках Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганськаои, а стрелковое оружие враг использовал против защитников Лобачева.
Как сообщается, в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.