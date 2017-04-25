Россия за три года не смогла разделить Украину – Минобороны

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявляет, что Российской Федерации за три года не удалось вернуть Украину в сферу своего влияния или ее разделить на отдельные территории с полной или частичной потерей государственности и последующим установлением контроля над ними.

Об этом Руснак заявил во время встречи с делегацией Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики обстреливают военных из БМП и зенитных установок

Встреча состоялась в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве.

Руснак сообщил членам иностранной делегации о ходе антитеррористической операции на востоке Украины и заявил, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы, несмотря на объявление о прекращении огня с 1 апреля.

«Ежесуточно мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует 30-60 нарушений условий прекращения огня. Противник разрушает инфраструктуру, чтобы вызвать недовольство и спровоцировать протесты населения», - сказал он.

Как также подчеркнул первый заместитель министра обороны, реализация реформы позволит Вооруженным силам Украины эффективно реагировать на угрозы национальной безопасности и обороне, будет способствовать достижению евроатлантических стандартов и критериев, необходимых для обретения Украиной членства в НАТО.