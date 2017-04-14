Боевики на Донбассе били из БМП и зенитных установок, двое украинских бойцов получили ранения - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы в Минске об установлении режима «тишины» российско-оккупационные подразделения продолжают вооруженные провокации против наших войск. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Сообщается, что за сутки было зафиксировано 65 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Двое украинских защитников получили ранения.

«Центром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг стрелял из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что защитников Широкино боевики накрывали огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия.

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«Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пихотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем били по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов крупных калибров пытались поразить наших защитников под Чермаликом, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия обстреляли защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого», - говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении, по нашим позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82-мм.

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«По защитниках Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы крупных калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты «Бутовка», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.