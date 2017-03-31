Фронтовые друзья: военные журналисты показали трогательное видео защитников наших меньших в зоне АТО

Военные журналисты показали меньших помощников наших военных в зоне АТО – фронтовых псов и котов. Видео опубликовали на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

Корреспонденты отмечают, что животные в АТО добрые и ласковые. На видео можно увидеть, как братья наши меньшие весело резвятся, в то же время гордо демонстрируя нашивки с названиями мест «боевой славы».