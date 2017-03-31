Фронтовые друзья: военные журналисты показали трогательное видео защитников наших меньших в зоне АТО

16:03, 31 марта 2017
Война
1456 0

На видео видно, что в зоне АТО есть не только взрослые псы и кошки, но и маленькие милые щенки.

Животные ласковые и пытаются играть со всеми / скриншот

Военные журналисты показали меньших помощников наших военных в зоне АТО – фронтовых псов и котов. Видео опубликовали на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

Корреспонденты отмечают, что животные в АТО добрые и ласковые. На видео можно увидеть, как братья наши меньшие весело резвятся, в то же время гордо демонстрируя нашивки с названиями мест «боевой славы».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#псы#котики