Фронтовые друзья: военные журналисты показали трогательное видео защитников наших меньших в зоне АТО
16:03, 31 марта 2017Война
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На видео видно, что в зоне АТО есть не только взрослые псы и кошки, но и маленькие милые щенки.
Животные ласковые и пытаются играть со всеми / скриншот
Военные журналисты показали меньших помощников наших военных в зоне АТО – фронтовых псов и котов. Видео опубликовали на YouTube-канале Военного телевидения Украины.
Корреспонденты отмечают, что животные в АТО добрые и ласковые. На видео можно увидеть, как братья наши меньшие весело резвятся, в то же время гордо демонстрируя нашивки с названиями мест «боевой славы».
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