Плотницкий получил из Кремля разрешение на грабеж "отжатых" предприятий – ИС

Власти «ЛНР» получили разрешение блокировать вывоз продукции с «национализированных» предприятий без уплаты налогов в бюджет «ЛНР».

По оперативным данным группы ИС, руководство «ЛНР» принимает меры к наполнению «бюджета республики» за счет налогов с «национализированных» предприятий.

«По данному поводу руководство «ЛНР» через российских «кураторов» обратилось в АП РФ и получило разрешение на блокирование вывоза продукции с «национализированных» предприятий без уплаты налогов в бюджет «ЛНР», – сообщили в «ИС».

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

1 марта боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.