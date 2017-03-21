Мины и обстрелы из танка: боевики бьют на Донецком направлении из тяжелого вооружения

На Донецком направлении российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют тяжелое вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

По оперативной информации обстановка остается напряженной в районе населенного пункта Авдеевка, где противник применял мины калибра 120 мм и 82 мм, зафиксирован обстрел наших позиций из танка.

Читайте такжеВолонтеры воссоздали хронологию вчерашних жестоких боев под Мариуполем (видео)

"В районе населенного пункта Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, пулеметов крупного калибра, кроме того на данном направлении зафиксировано работу вражеских снайперов. В то же время вблизи шахты Бутовка противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82мм и танка", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данный момент более 80% вражеских обстрелов приходится на Донецкий направление.

Как сообщал УНИАН ранее, после мощного обстрела из "Градов", ситуация возле населенного пункта Водяное стабилизировалась.

"Ночью враг периодически обстреливал наши позиции из минометов и стрелкового оружия. Каждое стремление подавлялось метким огнем в ответ. Сейчас имеем подтверждение о двух погибших на этом участке фронта. Пятеро раненых находятся в Мариупольской больнице скорой помощи, остальные направлена бортами в военные госпитали Одессы и Днепра", - сообщили волонтеры.