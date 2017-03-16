БМП, танки и минометы: российские террористы не оставляют в покое защитников Авдеевки, ранены 4 наших бойцов - штаб

В зоне АТО ситуация остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям украинских защитников, за минувшие сутки зафиксировано 91 обстрел.

На Донецком направлении российские террористы не оставляют в покое защитников Авдеевки, обстреливая позиции из всех видов вооружения, включая тяжелые минометы и танки. По шахте Бутовка, позициях возле Каменки и Троицкого враг стрелял из минометов калибра 120, Луганского и Зайцевого – из гранатометов различных систем, БМП и минометов, Майорска – из минометов 82 калибра, Песков – из БМП. По опорных пунктах неподалеку Новгородского и Опытного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А около 23.00 враг из артустановок калибра 152 мм осуществил провокационные обстрелы в направлении села Клещовка, что на Бахмутской трассе и не находится на линии соприкосновения.

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«На Мариупольском направлении по позициям под Широкино и Водяным, российские оккупанты вели огонь из пулеметов, БМП и зенитных установок. Рядом с Павлополем из 120 мм минометов и артиллерии калибром 122», - говорится в сообщении.

В районе Гнутового и Тарамчука из пулеметов и СПГ, а под Новогригорьевкой с БМП. Рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов, а Красногоровку из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

На Луганском направлении в районе Новоалександровки и Крымского обстрелы велись из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 и 120, рядом с Орехово - из минометов 82 мм, а Лобачово из автоматических гранатометов. Опорные пункты неподалеку Валуйского из стрелкового оружия.

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Около полуночи артиллерией 122 мм враг пытался попасть по позициям в районе Новоалександровки и Новозвановки.

За сутки ранены четверо украинских защитников.

Как сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что зафиксировала на контролируемой российскими боевиками территории запрещены Минскими соглашениями ракетные системы залпового огня "Град".