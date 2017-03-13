В Авдеевке работы на поврежденных ЛЭП не проводились из-за отсутствия гарантий безопасности

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

«По информации «Донецкоблэнерго», энергетикам в Авдеевке удалось осуществить лишь визуальный осмотр повреждений, имеющихся с обеих сторон линии соприкосновения ... В связи с неполучением гарантий безопасности, восстановительные работы энергетики не проводили, повторная заявка в СЦКК будет в понедельник, 13 марта», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта, в результате обстрелов оккупантов в очередной раз была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.