Украина будет просить Интерпол объявить в розыск полковника ВС РФ, причастного к обстрелу под Волновахой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук на совместном брифинге с заместителем начальника Главного следственного управления СБУ Виталием Маяковым сегодня в Киеве.

«Сразу после постановления суда о заочном рассмотрении и задержании на Синельникова будет направлен наш запрос в Интерпол», - заявил он.

Также Сторожук заметил, что «все военные преступления, которые связаны с российской агрессией против Украины, связаны между собой. Задача каждого следователя или прокурора – установить причастность к конкретному преступлению того или иного лица, которое будет нести за это ответственность».

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«Непосредственно этот обстрел вели три мобильные группы из реактивного дивизиона 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го «армейского корпуса» так называемой «ДНР». Это значит, что следствие будет устанавливать личность каждого входившего в эту бригаду», - отметил первый заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков сегодня, 9 марта, заявил, что следствие установило причастность к обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 года полковника вооруженных сил России Анатолия Синельникова и гражданина Украины, так называемого «военного коменданта» Докучаевска Юрия Шпакова.

Напомним, 13 января 2015 года террористы со стороны оккупированного Докучаевска из реактивных систем залпового огня «Град» открыли огонь по блокпосту №5 на трассе Мариуполь-Волноваха-Донецк. Под обстрел попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Златоустовка-Донецк. В результате обстрела от множественных осколочных ранений в салоне автобуса погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека скончались от ранений в больнице, 18 человек получили ранения.

14 января 2015 года Совет безопасности ООН на своем заседании в Нью-Йорке осудил обстрел автобуса под Волновахой, в результате которого погибли мирные жители.