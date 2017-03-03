Боевики из танков обстреляли здание с наблюдательным постом украинской стороны СЦКК

Об этом говорится в сообщении штаба пресс-центра АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что вчера во время обстрела населенного пункта Авдеевка со стороны НВФ ОРДО, девять танковых снарядов попали непосредственно в здание, где находится наблюдательный пост украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. В этом здании также находится камера видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - подчеркивается в сообщении.

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"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют об их сознательных действиях, направленных на уничтожение всех возможностей, которые объективно фиксируют реальные факты нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО", - заявили в штабе АТО.