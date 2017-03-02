В "Красном Кресте" рассказали о сложной ситуации с водоснабжением в Авдеевке

Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста в Украине.

«Водохранилища, их которых вода поступает в многоэтажную часть Авдеевки, где проживают около 12 тысяч человек, на сегодняшний день пусты», - говорится в сообщении.

В МККК напомнили, что во вторник утром Международный комитет Красного Креста призвал прекратить обстрелы для того, чтобы работники предприятия «Вода Донбасса» могли исправить повреждение Донецкой фильтровальной станции, и она могла снова работать. А уже затем они могли бы приступить к ремонту более серьезных повреждений.

Отмечается, что представители МККК в четверг утром начали доставку питьевой воды жителям Авдеевки.

В МККК также подчеркивают необходимость создания «зон безопасности».

«Это может быть сделано по согласованию всех сторон конфликта непосредственно, либо через нейтрального посредника вроде МККК. Под «зонами безопасности» мы понимаем демилитаризованную зону, свободную от военного персонала и оборудования. Эти зоны должны быть четко определены и маркированы той стороной конфликта, которая контролирует эту территорию, и не должны подвергаться атакам», - считает глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

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По его мнению, для начала стоит сконцентрировать внимание на некоторых объектах.

«Одна из важнейших зон - вокруг Донецкой фильтровальной станции, чьи электросети неоднократно становились мишенью и были повреждены. Вода из этой станции питает десятки тысяч людей. Также речь идет о Верхнекальмиусской фильтровальной станции возле Ясиноватой, на которой хранятся около 300 тонн сжиженного хлора, используемого для очистки воды, а также о Горловской-2 фильтровальной станции. Более 1,8 миллиона человек живут на территории, которые обслуживают эти три станции», - сказал Эшлиманн.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции.

Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями СЦКК вышло на осмотр и разминирование территории ДФС.

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«После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП «Вода Донбасса» совместно с представителями миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы. По предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня», - отметил Жебривский.

Напомним, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков были повреждены хлоропровод и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Представители РФ до настоящего времени отказывались предоставить гарантии соблюдения режима тишины для восстановления работы ДФС.

1 марта представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на заседании ТКГ стороны согласились в отношении того, чтобы не совершать обстрелы ДФС, а также чтобы провести работы по разминированию местности в районе станции и подъездных дорог.