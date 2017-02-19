За минувшие сутки в зоне АТО девять военных ранены, один пропал без вести – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки потерь в рядах Вооруженных сил Украины не было. Но девять военнослужащих получили ранения и травмы, один военнослужащий пропал без вести», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро наших военных ранены, трое травмированы. Сегодня около 5.00 в районе Авдеевки произошло боевое столкновение, нападение боевиков отбито.