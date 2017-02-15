Это не просто перестрелки, а боевые действия - в ООН боятся серьезной эскалации конфликта на Донбассе

Как сообщает Центр новостей ООН, на брифинге в Женеве гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Волкер отметил, что в ходе последней вспышки насилия в районе городов Авдеевка, Ясиноватая, Макеевка и Донецк в конце января - начале февраля было зарегистрировано около 40 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

«Крайне интенсивные вооруженные столкновения проходили с 29 января по 3 февраля. В этот период было зарегистрировано 30 тыс. нарушений режима прекращения огня. Обычно столько нарушений наблюдается за месяц», - сказал представитель ООН. Он подчеркнул, что ничего подобного не происходило со времени боев в районе Дебальцево в марте 2016 года.

«Я думаю, очень важно понимать, что это не просто перестрелки. Это боевые действия...», - отметил Волкер.

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По его словам, дистанция «между воюющими сторонами - вооруженными сепаратистами и правительственными войсками» значительно сократилась. «Сейчас они стоят лицом к лицу. Мы также видим наращивание тяжелых вооружений, что является грубым нарушением Минских соглашений», - сказал он журналистам в Женеве.

«Ситуация, конечно, очень напряженная. Вполне может произойти новая эскалация боевых действий, хотя сейчас мы вроде бы наблюдаем затишье. Это, конечно, хорошо, но у нас нет никакой уверенности в том, что оно будет продолжительным», - добавил гуманитарный координатор ООН.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, который удалось полностью восстановить 6 февраля.

В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации было эвакуировано около 300 человек.