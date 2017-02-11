На Донбассе ранены двое украинских военных, по Широкино окупанты били из БМП - штаб

Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска 28 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, двое военных получили ранения.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00, оккупанты продолжают нарушать режим тишины и обстреливать украинские позиции из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

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«На Мариупольском направлении из минометов обстреляны наши позиции в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. По Широкиному огонь вела БМП противника», - говорится в сводке.

На Донецком направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наибольшее количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков зафиксировано на Мариупольском направлении.

На Мариупольском направлении было зафиксировано 35 случаев нарушения режима тишины. Активнее всего боевики нарушали режим прекращения огня в районе Красногоровки. По подсчетам Генштаба, на позиции защитников Красногоровки вчера прилетели 28 ракет, выпущенных из «Градов», более 25 танковых выстрелов и более 130 минометных мин.