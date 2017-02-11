Сепаратисты били ракетами из "Градов" по позициям АТО под Красногоровкой

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наибольшее количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков зафиксировано на Мариупольском направлении.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его данным, на Мариупольском направлении было зафиксировано 35 случаев нарушения режима тишины. Активнее всего боевики нарушали режим прекращения огня в районе Красногоровки. По подсчетам Генштаба, на позиции защитников Красногоровки вчера прилетели 28 ракет, выпущенных из «Градов», более 25 танковых выстрелов и более 130 минометных мин.

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На Донецком направлении боевики осуществили 24 обстрела из минометов и легкого вооружения.

На Луганском направлении горячее всего было в районе Крымского, где вечером около полтора часа враг обстреливал украинские позиции из легкого вооружения, а также выпустил более 20 минометных выстрелов. Значительно спокойнее вчера было в Попаснянском районе, где зафиксировано две краткосрочные вооруженные провокации – обе ночью.

Также Мотузяник сообщил, что на территории России активизировалась деятельность по вербовке потенциальных боевиков для их дальнейшего направления на Донбасс.

«Чтобы ознакомиться с преступными действиями России в Авдеевке, там вчера побывал министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, который воочию увидел не мирный «русский мир» и убедился, что такие геополитические идеи приводят к страданий и разрухи», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 10 февраля, пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции Вооруженных сил, никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.