В зоне АТО тревожной остается ситуация на восток от Мариуполя – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Обстановка остается тревожной на восточных подступах к Мариуполю, особенно в Лебединском и Широкино. Там вчера вечером силы оккупанта провели мощный минометно-артиллерийский обстрел. До этого в течение суток на этих рубежах боевики применяли стрелковое оружие и эпизодически минометы калибра 82 мм», - сказал Мотузяник.

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По его словам, во время вражеских обстрелов украинских позиций пострадали и близлежащие села.

«Один из снарядов, выпущенных боевиками, попал в электроподстанцию, в результате чего Талаковка и соседние с ней Гнутово и Сартана остались без света», - сказал Мотузяник.

Он отметил, что всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрелов, в 10 случаях противник применял тяжелое вооружение.