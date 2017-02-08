В Донецкой области воевавшего за "ДНР" россиянина приговорили к 11 годам тюрьмы
Торецкий городской суд Донецкой области приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Российской Федерации, уроженца Москвы, бывшего сотрудника правоохранительных органов РФ, который в составе террористической организации «ДНР» способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
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Отмечается, что в судебном заседании доказано, что указанный гражданин с января 2015 года по сентябрь 2016 года в составе одного из незаконных вооруженных подразделений террористической организации «ДНР» совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО.
Указанное лицо было задержано 8 сентября 2016 года военнослужащими Вооруженных сил Украины вблизи г. Торецк Донецкой области.
«Досудебное следствие и поддержание обвинения по указанному уголовному производству осуществлялись Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины», - отметили в ГПУ.