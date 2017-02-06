Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала на Донетчине 1200 взрывов

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 февраля, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 800 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В следующие 24 часа СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, чем между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая около 1 200 взрывов», - отмечается в отчете.

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Отмечается, что между вечерами 4 и 5 февраля большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

«В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 150 взрывов относительно предыдущего отчетного периода. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снова уменьшилась в течение следующих 24 часов, учитывая 21 взрыв», - сказано в отчете.