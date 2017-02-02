Штаб АТО опроверг информацию росСМИ о наступлении украинцев на поселок Коминтерново

Военные утверждают, что таким образом россияне создают информационную почву для неистовых обстрелов позиций ВСУ и мирных жителей на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

"Во время обстрела блиндаж немножко ходил, балки доскакивали, земля на голову сыпалась – ничего, мы выстоим", - рассказал командир взвода морской пехоты с позывным "Лом". Военные говорят, что минские договоренности в секторе "Мариуполь" выполняет только украинская армия, а вот враг с удовольствием поливает их 122-миллиметровыми снарядами. Морпехи уверены, что палят по ним из Коминтерново, куда накануне прибыл очередной "конвой". "Прикрывают отходы-приходы своих людей", - поясняет применение ствольной артиллерии оккупантами боец Василий.

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Морпехи стойко выдерживают атаки врага на свои позиции, однако в контратаку не идут. "Украинские морские пехотинцы не меняли линию обороны ни вчера, ни сегодня. И не продолжались бои за населенный пункт Пикузы. Продолжаются, в том числе и с этого населенного пункта, массированные, интенсивные, прицельные и практически круглосуточные обстрелы войск, которые задействованы в проведении Антитеррористической операции", - отметил спикер сектора "М" Иван Чмиль.

"Враг интенсивно начал использовать САУ и применять РСЗО "Град", в том числе и в районе населенных пунктов Талаковка и Сартана", - дополнил командир подразделения морской пехоты Вадим Сухаревский. А его подчиненные признаются: от возвращения под украинский флаг Коминтерново сдерживает только одно – отсутствие приказа. "Был бы приказ – взяли", - говорят морпехи.

Накануне вечером около получаса боевики обстреливали контрольный пост "Марьинка". Враг использовал для этого позиции в оккупированной Александровке.