В Авдеевке пока речь не идет о массовой эвакуации, люди рассчитывают на лучшее – Жебривский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время телефонного включения, отвечая на вопрос относительно якобы начале сегодня частичной эвакуации семей с детьми.

"Мы разрабатывали план эвакуации на более кризисную ситуацию, когда вообще не будет тепла и нам пришлось бы слить воду из отопления... Такой план, безусловно, есть и это худший сценарий, и мы к такому сценарию готовились и готовы", - сказал Жебривский.

В то же время, на сегодня, подчеркнул он, нужды в этом нет.

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"Однако к нам обратились родители детей дошкольного и школьного возраста и сказали, что хотят уехать. И из-за этого мы обеспечили такой вывоз детей с родителями", - отметил председатель ВЦА.

По его данным, накануне на вывоз записались 180 человек, а сегодня утром это количество составляло 77 желающих.

"Мы их переместили в Святогорск", - добавил Жебривский.

Он отметил, что жители Авдеевки "очень любят свой город и покидать его, уезжать из него желающих, мягко говоря, нет".

"У нас есть автотранспорт, у нас есть места, куда мы можем вывезти, но люди ждут, рассчитывают на лучшее", - добавил председатель ВЦА.

Как сообщал УНИАН, сегодня тремя автобусами из Авдеевки было доставлено 77 человек (из них 19 взрослых и 58 детей) до пансионатов "Жемчужина Донетчины" и "Изумрудный городок" в г. Святогорск. Также доставлены в г.Покровск 13 человек, из них трое детей; в г. Мариуполь - 11 человек, из них 4 ребенка.