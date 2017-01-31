Из больницы Авдеевки эвакуировали всех больных – Донецкая ВГА

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Владимир Колесник.

«Сегодня было вывезено 12 больных из авдеевской больницы, которых направили в лечебные учреждения Константиновки – неврология, хирургия, терапия. Это гражданское население, которое получало медицинскую помощь в Авдеевке», – сообщил он.

На уточняющий вопрос, продолжается ли процесс вывоза больных, Колесник ответил: «Нет. Мы уже вывезли всех больных, потому что в больнице нет ни света, ни воды. Работают только генераторы, которые предоставила ГСЧС».

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Он также сообщил, что уже отработан маршрут эвакуации на случай, если будут поступать новые больные.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тысячи частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечило генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.