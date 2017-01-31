Эвакуацию жителей Авдеевки могут начать завтра утром - ГСЧС

Об этом руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«Решение об эвакуации еще не принято из-за обстрелов. Но возможно завтра с 8 утра будет проведена эвакуация», - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции вблизи Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются прекратить огонь.

Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая областная военно-гражданская администрация отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов.

По данным оперативного штаба ГСЧС из Авдеевки в ближайшие 10 населенных пунктов из-за обстрелов оккупантов могут эвакуировать около 12 тысяч. человек.

Утром председатель ВГА Павел Жебривский сообщил, что из Авдеевки эвакуируют людей с особыми потребностями и тяжелобольных.