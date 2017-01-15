Оккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

Российские оккупанты на Донбассе заставляют своих солдат делать фотографии в знак подтверждения того, что они действительно находятся на передовых позициях, а не покинули их самовольно.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих на местах несения службы.

Так, в частности, личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, что находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, которые подтверждают несения ими военной службы в окопах.

Читайте такжеБоевики обстреляли Новоалександровку из противотанковых ракетных комплексов, погиб капитан ВСУ

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска с целью дискредитации Вооруженных сил Украины обстреляли жилые дома на оккупированной территории.

«Оккупационные войска на востоке Украины в течение последних трех суток осуществляли провокационные обстрелы позиций украинских военных вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. Огонь велся не только по украинским военным, а и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск», - отчитались в штабе АТО.