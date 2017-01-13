Обещали и не выполнили: боевики "ДНР" обманули переговорщиков и не выпустили захваченных подростков

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимали на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Подростков должны были отпустить еще до нового года, но этого не произошло, сказала Геращенко. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке в декабре передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов.

«Ради того, чтобы освободить, в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников», – рассказала Геращенко.

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Также уполномоченная президента Украины сообщила, что подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому стоит вопрос только об их освобождении.

12 сентября прошлого года боевики «ДНР» заявили, что разоблачили сеть «диверсантов», в которую входили исключительно подростки, якобы «завербованные Службой безопасности Украины». Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и воинские части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным «вбросом» боевиков. Власти Украины призвали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы были достигнуты договоренности с представителями сепаратистов об освобождении подростков, задержанных в сентябре на оккупированной территории Донецкой области. «С осторожным оптимизмом констатирую, что имеем обещание, что подростки, задержанные за «диверсионную деятельность», новогодние праздники встретят в семейном кругу», – сообщила тогда уполномоченная президента.