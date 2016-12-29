Украинский генерал озвучил новую версию причин боев на Светлодарской дуге
Военная операция на Светлодарской дуге могла быть инициативой отдельных командиров бригадного или батальонного уровня, которым просто "надоело сидеть в окопах" под обстрелами противника.
Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, передает "Обозреватель".
"Не исключаю, что эта операция могла не готовиться. Просто нашим надоело сидеть в окопах, надоела эта пальба и стрельба", - сказал он.
В этом контексте генерал обратил внимание на то, что на этом важном участке имеется "особенная высота, откуда противник все наблюдал, видел и мог все время стрелять по нашим военным, по блокпостам".
"Кроме того, там две ТЭЦ, которые тоже имеют стратегическое значение для региона", - добавил он.
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В подтверждение своей версии генерал заметил: если бы военная операция действительно готовилась, "должен был быть какой-то резерв, чтобы не оставлять людей на поле боя без подкрепления".
По оценкам Уманца, решение могло быть принято на "уровне бригадного, батальонного звена". "Командир в любом случае должен проявлять инициативу – безынициативный командир хуже предателя", - подчеркнул он.
В то же время генерал убежден: "По большому счету, та высотка и Светлодарская дуга не стоят того, чтобы мы оставляли на поле боя по 9 человек убитыми и более 20 ранеными".