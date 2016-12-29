СБУ обнародовала записи телефонных разговоров Безъязыкова с боевиками

Видео появилось в среду, 28 декабря, на официальном канале СБУ в YouTube.

В подписи к видео указывается, что данные записи телефонных разговоров "подтверждают противоправную деятельность (...) Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосаемости, обороноспособности и государственной безопасности Украины".

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Как отмечает Украинская правда, в видео есть запись разговора (от 2 октября 2015 года) супруги Безъязыкова с так называемым "заместителем командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуардом Басуриным. Басурин рассказывает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Украины (на видео с 10-й минуты).

"Басурин сообщил, что Безъязыков работает на ДНР и не хочет возвращаться домой", - сказано в подписи СБУ.

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Как сообщал УНИАН, Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 февраля 2017 года.