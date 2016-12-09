"Укроборонпром" показал видео огневых испытаний "Фантома" во время ледяного дождя

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Демонстрация состоялась во время критически сложных погодных условий в виде ледяного дождя, на одном из военных полигонов в Киевской области. "Фантом" отработал перемещения по условному полю боя, сбор оперативной информации, занятие позиции для огня и уничтожения условных целей.

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"Беспилотный " БТР "Фантом" выполнил все поставленные задачи и продемонстрировал широкие возможности применения в условиях современной войны. Кроме того, цифровые технологии распознавания целей, в сочетании с современным прицельным комплексом, дают "Фантому" возможность вести точный огонь в любых условиях, что является гарантией успешного выполнения боевых задач", – прокомментировал результаты использования "Фантома" руководитель ГП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", Павел Барбул.

Видео испытаний опубликовано на катале You-tube "Укроборонпрома".

Как сообщал УНИАН, успешное испытание прошла также передовая цифровая система управления огнем "Охотник", которая установлена на модернизированной версии БМП-1УМД.