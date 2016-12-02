Экспертиза по делу об Иловайске не исключает ошибок со стороны руководства ВСУ – Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

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«Сейчас в суде завершается судебный процесс над одним из генералов ВСУ. По Иловайскому котлу проведена экспертиза с десятками тысяч документов, экспертных действий, которая установила, что основным и единственным фактором, который привел к человеческим жертвам украинских военнослужащих был удар в тыл в 17 раз превосходящих вооруженных сил РФ. Это не исключает возможных ошибок, а возможно даже преступных действий со стороны руководства ВСУ, сейчас это изучает экспертиза », - заявил он.

Как сообщал УНИАН, парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайск превышала 16 тыс. человек.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.