Гибель украинского военного на Донбассе: появились подробности (фото)

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил командир первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" Дмитрий Коцюбайло.

"Утром при попадании вражеской мины погиб боец первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" с позывным "Физик", Зебин Эдуард Николаевич, уроженец города Днепр", - говорится в сообщении.

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Коцюбайло рассказал, что "Физик" уже длительное время в составе 1 ОШР защищал украинскую землю и отстаивал территориальную целостность страны.

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Боец погиб в Каменке. Ранения два военных получили во время вражеских обстрелов возле Новозвановки.