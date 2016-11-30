Гибель украинского военного на Донбассе: появились подробности (фото)
16:03, 30 ноября 2016Война
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30 ноября в сетях сообщили о гибели украинского военного в зоне проведения АТО.
На Донбассе погиб боец ПС "Физик" / facebook.com
Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил командир первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" Дмитрий Коцюбайло.
"Утром при попадании вражеской мины погиб боец первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" с позывным "Физик", Зебин Эдуард Николаевич, уроженец города Днепр", - говорится в сообщении.
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Коцюбайло рассказал, что "Физик" уже длительное время в составе 1 ОШР защищал украинскую землю и отстаивал территориальную целостность страны.
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