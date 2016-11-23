Геращенко: Планируется улучшить менеджмент работы КПВВ в зоне АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и представителями международных гуманитарных организаций.

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"Обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию на Донбассе, координацию наших усилий для помощи переселенцам, населенным пунктам в серой зоне, сотрудничество по конкретным гуманитарным проектам", - написала Геращенко.

По ее словам, особый интерес международных партнеров составляет работа минских групп, а также диалог парламентской неформальной "минской платформы".

Среди других тем, которые поднимались сегодня - улучшение менеджмента работы КПВВ. "Здесь будут положительные сдвиги, в частности, разрешение на увеличение личного груза, его граждане могут провозить через КПВВ. И также планируется увеличить количество пограничников и рабочих окошек на КПВВ, чтобы ускорить время прохождения для граждан", - сообщила она.

Также в ходе встречи украинская сторона выразила обеспокоенность тем, что на оккупированных территориях фактически заблокирована работа международных организаций.

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В свою очередь, представители международных гуманитарных организаций проинформировали о планах гуманитарного реагирования на следующий год.