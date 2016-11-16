Из-за массового пьянства в рядах "ЛНР" боевикам прекращают выплаты – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки.

По информации разведки, на железнодорожную станцию в городе Суходольск из России прибыл военный эшелон – 6 вагонов с боеприпасами.

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Также Лысенко добавил, что «из-за массового пьянства в рядах бандформирования «ЛНР», командир так называемого «2-го армейского корпуса» приказал прекратить выплату зарплаты боевикам. Там работает комиссия из Москвы».