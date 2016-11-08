ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении эстонца, награжденного медалью "ЛНР"

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, мужчина обвиняется в участии в 2014-2015 годах за денежное вознаграждение в деятельности «ЛНР» в составе незаконного вооруженного формирования, так называемого «отдельного Луганского комендантского полка».

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«В ходе расследования, которое осуществляли следователи Службы безопасности Украины, собраны доказательства вооруженного сопротивления обвиняемым силам антитеррористической операции во время боев за г. Луганск, содержании в заложниках военнослужащих этих сил, ношении и хранении огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Также, проинформировали в ГПУ, установлен факт награждения его руководителями «ЛНР» так называемым почетным знаком «Битва за Луганск».

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.