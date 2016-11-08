Украинская армия получит от США бронированные авто медицинской эвакуации - Муженко

Украинская армия в ближайшее время получит от США бронированные автомобили медицинской эвакуации.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

«Благодаря партнерам из США в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат бронированные автомобили медицинской эвакуации», – заявил он.

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«Это станет возможным благодаря программе международной технической помощи. Спасибо партнерам за поддержку. Вовремя оказанная медицинская помощь нашим солдатам на поле боя – бесценна», – добавил Муженко.

Напомним, в Украине В Украине проходили испытания новейших отечественных разработок средств противовоздушной обороны.

"Это повысит как эффективность применения систем радиотехнических войск, авиации, так и противовоздушной обороны. Воздушные силы шаг за шагом приобретают новых возможностей", - заявлял главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.