На Донетчине задержали юношу, который поставлял боевикам материалы для строительства укреплений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Полицейские задержали юношу в Бахмуте, в автобусе по направлению Бахмут-Москва, который подозревается в деятельности незаконных вооруженных формирований. Уже установлено, что задержанный весной 2014 года во время оккупации Славянска решил заработать и перевозил строительные материалы для вражеских укреплений», - сказал Мотузяник.

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По данным представителя Минобороны, после начала активных боевых действий этот юноша переехал в харьковскую область, а впоследствии в Россию.