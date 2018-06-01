Оружие украинской победы

Компании, как украинские, так и иностранные, представили свои лучшие разработки, а в павильонах выставки можно было легко потеряется в рядах броневиков, БТРов, БМП и многочисленных стеллажей со стрелковым вооружением. Всего по данным организаторов выставка объединила более 400 участников из 13 стран.

Выставку открыли секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков, а ознакомиться с наработками украинского ОПК приехали десятки делегаций из других стран.

Как заявил в ходе открытия выставки Турчинов, Украина в кратчайшие сроки восстановила боеспособность своей армии и сделала ее одной из наиболее боеспособных в Европе. Секретарь СНБО напомнил западным партнерам, что наша армия является форпостом на восточной границе Европы с милитаризированным враждебным государством.

«Россия, которая захватила Крым и ведет войну на Донбассе, уничтожает своей авиацией гражданские кварталы в Сирии и сжигает гуманитарные конвои, размещает в Калининградском регионе наступательную ракетное оружие. Какие еще нужны аргументы, чтобы доказать: агрессора надо не уговаривать, агрессора надо останавливать? И сегодня на востоке Украины агрессора останавливает мужество и профессионализм наших военных», - заявил Турчинов.

Глава СНБО отметил, что эта выставка демонстрирует насколько сильно украинский ОПК вырос за последние несколько лет.

Министр обороны Украины Степан Полторак, хоть и остался доволен результатами выставки, но констатировал, что большинство представленных экземпляров – пока не поступили в серийное производство.

«То, что я сегодня увидел, - это только разработки. Мне интересно, чтобы это были серийные варианты, - сказал министр. - Нам необходимо двигаться к конечному пункту, когда Вооруженные силы уже смогут получить технику. Сейчас есть серьезные образцы, но нам надо очень много работать. Компаниям, если они хотят принимать участие в перевооружении ВСУ, необходимо работать намного серьезнее, чем они работают сейчас. Готовой продукции не так и много».

УНИАН предлагает ознакомиться с наиболее интересными экспонатами выставки.

БТР «Отаман»

Наиболее масштабной на выставке стала экспозиция научно-производственного объединение «Практика», которое продемонстрировало более 10 экземпляров бронированной техники. Главным «хедлайнером» стал БТР под названием «Отаман», впервые представленный публике.

Основным отличием «Отамана», по словам представителей предприятия, стала разработка абсолютно новой колесной платформы 6*6. По словам разработчиков, машина выполнена по западным стандартам и почти полностью обеспечена импортными деталями. Двигатель у нового БТР - немецкий Deutz, трансмиссии - Allison. Оптика, фары, подвеска - тоже импортные. Единственная часть, которая является «отечественной» - это вооружение. В представленном варианте на платформе установлено орудие самоходной гаубицы «Гвоздика» калибром 122 миллиметра. Но по словам разработчиков на платформу можно установить абсолютно любое вооружение - от артиллерийского орудия до пулемета.

Помимо «Отамана» на платформе 6*6, «Практика» также разработала боевую машину с колесной базой 8*8. Правда в формате глубокой модернизации БТР-60.

Богдан

Автомобильный концерн «Богдан» представил на выставке обновленную бронированную машину Барс-8, с установленным боевым модулем «Тайпан», разработанным госпредприятием «Спецтехноэкспорт».

Новый боевой модуль осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, держит цель независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения и осуществляет автоматическое сопровождение цели.

Также на "Тайпан" установлена ​​система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели.

«Варта»

На стенде частного предприятия «Украинская бронетехника» было представлено два бронеавтомобиля «Варта» на шасси 4*4 и 6*6.

Бронеавтомобиль с колесной формулой 4*4 выполнен на базе шасси МАЗ и предназначена для перевозки до 10 человек. По словам разработчиков, корпус машины выполнен из шведской стали и может выдержать обстрел бронебойными пулями калибра 7,62 мм с 10 метров. Также броневик имеет анти-минную защиту и может выдержать взрыв 6 кг в тротиловом эквиваленте.

КрАЗ

Не обошлось без новинок и от ведущего украинского производителя броневиков «КрАЗ». В ходе выставки был впервые представлен армейский вездеход на колесной базе 4*4 «Хaлк».

По словам разработчиков, он пополнит семейство броневиков компании из «Урагана», «Шрека» и «Фионы». Тем не менее, новый броневик имеет ряд отличий. Так, по словам разработчиков, его главным отличием является отсутствие рамы, а все агрегаты автомобиля закреплены непосредственно на несущем корпусе. Также снижена масса машины - до 16 тонн с 18 у «Шрека», что улучшило его характеристики по эргономике и проходимости.

Ленинская кузница

У судостроительного завода «Ленинская кузница», который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, композиция была достаточно необычной. Предприятие, которое специализируется на разработке и производстве водной техники, в частности катеров, за несколько лет освоило и производство оружия и бронированной техники.

Так на стенде «кузницы» был представлен легкобронированный автомобиль «Тритон-01», гранатомет УАГ-40 и боевой робот «Пиранья».

«Пиранью» разработчики представили впервые. По их словам, главными функциями робота являются транспортировка грузов и раненных, доставка вооружения, а также ведения разведки и огневая поддержка пехоты.

Вооружение «Пираньи» состоит из 12,7 мм пулемета, но может быть изменено на 40 мм гранатомет. Радиус действия беспилотного по беспроводному типу связи составляет 10 км, а по кабельному - до 2 км.

Укроборонпром

Экспозиция государственного концерна «Укроборонпром», объединяющего главные оборонные предприятия страны, представил уже известные экземпляры.

В частности, презентованный в конце августа беспилотник «Фантом», уже воюющие в АТО БТР-4 и БТР-3 и бронемашину «Дозор».

Азов

Большой интерес у посетителей выставки вызвала новая разработка инженерной группы батальона «Азов» - модернизированная бронемашина БРДМ-2.

Как и с танком «Азовец» модернизация машины проводилась за личные средства инженерной группы, правда по договоренности с Минобороны. В ближайшее время броневика ждут заводские и военные испытания, после чего профильное ведомство вынесет свой вердикт о перспективах использования машины украинскими военными.

КБ «Луч» и КБ «Южное»

Стенды двух ракетных конструкторских бюро «Луч» и «Южное» по своему содержанию мало отличались от предыдущих демонстраций. Да и говорить о своих разработках с прессой представители предприятий отказались.

«Луч» представил на своем стенде уже известные противотанковые ракеты «Стугна», «Falarick», «Конус» и «Комбат», а также авиационные ракеты типа «воздух-воздух».

Конструкторское бюро “Южное” ограничилось макетами разрабатываемых ракет, в частности “Коршун” и твердотопливной ступенью для ракеты “Гром”.

«Stiletto»

Кроме тяжелого вооружения большой интерес, как у военных, так и у экспертов, вызвали наработки компании «Stiletto». Компания месяц назад уже спешно продемонстрировала свои бронебойные пули, которые с легкостью прошили несколько бронепластин.

По словам разработчиков, новые пули по своему функционалу выполняют задачи артиллерии - могут поражать не только личный состав противника в бронежилетах 6-го класса, но и выводить из строя бронированную технику, такую как БМП и БТР. Самый современный броневик российской армии «Тигр», как пошутили разработчики, эти пули прошьют «и вдоль и поперек».

Владислав Швец