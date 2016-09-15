Геращенко назвала позором ситуацию с блокированием освобождения заложников

Об этом она написала в Facebook.

«Это позор, что освобождение заложников блокируется. И хотелось бы более четкой и активной позиции от ОБСЕ, в т. ч. стран Нормандского формата, для которых вопросы прав человека, судьбы людей должны быть ключевыми, а не второстепенными», - отметила Геращенко.

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По ее словам, украинская сторона готова к «самым широким компромиссам» в вопросе освобождения заложников. «Мы рассматриваем этот вопрос как исключительно гуманитарный, и здесь можно достичь прогресса - было бы согласие другой стороны. И добиться этого согласия возможно, если усилится давление на РФ всего мира - в т. ч. представителей Нормандского формата, которые вместо этого говорят исключительно о политическом блоке, законе о выборах и т. д., но оставляют на третьем плане гуманитарный аспект», - подчеркнула она.

По данным Геращенко, сейчас в списке пропавших без вести - 500 человек (гражданские и военные), среди заложников – 112 (несколько дней назад в плен по неосторожности попали несколько силовиков, которые поехали навестить родственников на оккупированных территориях). «в то же время, была неподтвержденная информация о том, что якобы видели нескольких заложников из соответствующего списка СБУ, и поэтому 3 человека из списка заложников были перенесены в список пропавших без вести....», - отметила она.