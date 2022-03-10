Потери врага / facebook.com/GeneralStaff.ua

Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понесли российские оккупанты.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

  1. личного состава - более 12 000 человек,
  2. танков ‒ 335 ед,
  3. боевых бронированных машин - 1105 ед,
  4. артиллерийских систем – 123 ед,
  5. РСЗО - 56 ед,
  6. средства ПВО - 29 ед,
  7. самолетов - 49 ед,
  8. вертолетов – 81 ед,
  9. автомобильной техники - 526 ед,
  10. корабли /катера - 3 ед,
  11. цистерн с ГСМ - 60,
  12. БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Вас также могут заинтересовать новости: