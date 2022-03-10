Потери врага / facebook.com/GeneralStaff.ua
Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понесли российские оккупанты.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 000 человек,
- танков ‒ 335 ед,
- боевых бронированных машин - 1105 ед,
- артиллерийских систем – 123 ед,
- РСЗО - 56 ед,
- средства ПВО - 29 ед,
- самолетов - 49 ед,
- вертолетов – 81 ед,
- автомобильной техники - 526 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.