С полуночи боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО
21:06, 31 августа 2016Война
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Сегодня с полуночи и в течение дня в районе проведения АТО было зафиксировано 12 вражеских обстрелов позиций украинской армии.
REUTERS
Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.
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«На Донецком направлении защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позиции в Верхнеторецком - из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении террористы применили стрелковое оружие в Широкино, Марьинке, Новотроицком, Старогнатовке и Богдановке.
На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.
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