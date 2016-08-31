С полуночи боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

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«На Донецком направлении защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позиции в Верхнеторецком - из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении террористы применили стрелковое оружие в Широкино, Марьинке, Новотроицком, Старогнатовке и Богдановке.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.